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انطلاق العمل في مشروع مد خط المياه بوزيان مزدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق العمل في مشروع مد خط المياه بوزيان مزدة بعد التعاقد عليه من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ الشركة الليبية للتنمية والاستثمار.

وقد تم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع عبر تركيب الأنابيب التي يبلغ قطرها 500 مم، في حين يتواصل العمل وفق البرنامج الزمني المُعدّ.

ويساهم المشروع في تغذية العديد من المناطق وصولًا إلى مزدة ومنها شمسة، أوسادن، الكليبة، فوار غني، الشقيقة، مزدة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الجبل الغربي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية 86 مليون متر مكعب، كما أنه يأتي عقب توقف دام لـ11 عشر سنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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