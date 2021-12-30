انطلاق العمل في مشروع مد خط المياه بوزيان مزدة

انطلق العمل في مشروع مد خط المياه بوزيان مزدة بعد التعاقد عليه من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ الشركة الليبية للتنمية والاستثمار.

وقد تم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع عبر تركيب الأنابيب التي يبلغ قطرها 500 مم، في حين يتواصل العمل وفق البرنامج الزمني المُعدّ.

ويساهم المشروع في تغذية العديد من المناطق وصولًا إلى مزدة ومنها شمسة، أوسادن، الكليبة، فوار غني، الشقيقة، مزدة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الجبل الغربي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية 86 مليون متر مكعب، كما أنه يأتي عقب توقف دام لـ11 عشر سنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية