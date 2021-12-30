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الحاسي: البرلمان كلفنا والحكومة ووزاراتها ومؤسساتها ترفض التعاطي معنا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، أنه تم تكليفه من قبل البرلمان، إلا أن الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها ترفض التعاطي معه وتتعامل مع الهيئة القديمة، لافتًا إلى أنه أبلغ مجلس النواب بذلك.

وطالب الحاسي، في تصريحات صحفية، مجلس النواب باتخاذ قرار حاسم لتوحيد هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن الفساد بلغ مستويات غير مسبوقة وأنه من الواجب كشفه ومحاسبة الفاسدين.

وأشار إلى أن تقارير الرقابة الإدارية دائمًا تحمل الكثير من التناقضات والمفاجئات، مطالبًا الجهات المعنية والقضاء باتخاذ ما يلزم لتطوير التشريعات الخاصة بالرقابة الإدارية.

ولفت إلى أن الكثير من المسؤولين يتولون مناصبهم رغم ما عليهم من شبهات فساد مؤكدة.

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قناة ليبيا الحدث

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