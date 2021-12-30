الحبس الاحتياطي لمسؤولين في الشركة الأهلية للأسمنت بشبهات فساد

أمرت النيابة العامة بحبس عضوَي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت ومديرها التنفيذي احتياطياً؛ بعد قيام الأدلة بحقهم ورجحان إدانتهم من قبل القضاء.

وسببت النيابة العامة أمر الحبس بتلقي المعنيين للرشوة وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام، إضافة إلى إساءة استعمال السلطة لتحقيق نفع غير مشروع للغير.

واشتملت الوقائع الواردة في البلاغ حصول عضوَي مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة ومديرها التنفيذي على مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف دينار، مقابل قيامهم بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للأسمنت “الكلنكر” والمبرم مع شركة السحاب.

وطلبت النيابة العامة من الجهات الضبطية العمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين، الذين أدرجت أسماؤهم بمحاضرها، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على منصة فيسبوك.

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