الصغير: وزير المالية تهرب من التوقيع على صرف 5 مليارات دينار لإعادة إعمار مرزق

اتهم حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، وزير المالية خالد المبروك بمخالفة القانون، بعد سفره خارج البلاد.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الحقيقة أن سبب سفر وزير المالية خالد المبروك هو الهروب من التوقيع على صرف 5 مليارات دينار من الباب الثالث” على حد قوله.

وأشار الصغير إلى أن هذه المهمة أوكلت لوزير المواصلات محمد سالم الشهوبي ابن عم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتكليف من “الفترينا” رمضان بوجناح “رئيس الحكومة المكلف”، على حد وصفه.

وأضاف: “المضحك في الأمر أن فزان بها صندوق إعادة إعمار واحد وهو صندوق مرزق، وهذا الصندوق لم يخصص له ولا مليم، حوالي 5 مليارات ونصف تم تخصيصها في آخر يومين في السنة المالية بالمخالفة لكل القوانين المالية”، على حد تعبيره.

وتابع: “وزير المالية لا يعلم أن تهربه لا يخلي مسؤوليته، لأن القانون يلزمه بإيقاف المخالفة للقانون حتى لو صدرت من غيره لكنها صدرت بصفته، لكنه أضعف من أن يفعل هذا” وفق قوله.

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