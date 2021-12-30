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امشيرب: المجتمع الدولى شارك فى إنتاج الفساد ووافق على تعيين الفاسدين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم عبدالرزاق امشيرب خطيب جامع بن نابي بطرابلس والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، المجتمع الدولي بأنه شريك أساسى فى إنتاج وتسويق الفساد في ليبيا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو من وافق على تعيين الفاسدين.

وقال «امشيرب»، في منشور له عبر فيسبوك، «أجد أنه من السخف أن أقول أننا ضد الفساد، فهذه حقيقة وفطرة فطرنا الله عليها بفضله لا تحتاج لأن نؤكدها، ونحن ضد الفساد أيا كان مرتكبه».

وأضاف «المجتمع الدولى شريك أساسى فى إنتاج وتسويق الفساد بيننا، فهو من أسس لاتفاق المحاصصة وهو من وافقهم على تعيين الفاسدين، انظروا إلى ما فعلوه بالعراق لتفهموا ما يحدث بليبيا».

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صحيفة الساعة 24

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