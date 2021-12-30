زيننجا يبحث مع النويري آخر مداولات مجلس النواب بخصوص الانتخابات

اجتمع منسق البعثة الأممية للدعم رايزدون زيننجا، مع رئيس البرلمان بالنيابة فوزي النويري، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة آخر المداولات في مجلس النواب حول إيجاد طريقة للمُضي قُدماً في عقد الانتخابات.

وشدد زيننجا على أهمية إجراء الانتخابات كأولوية رئيسية؛ لتلبية رغبة 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

كما أكد الطرفان على أهمية المشاورات الواسعة بين جميع الكيانات الليبية ذات الصلة وأصحاب المصلحة؛ من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد.

وجدد زيننجا دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تقودها وتسيطر عليها ليبيا.

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