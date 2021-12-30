بحث التحول الرقمي لديوان رئاسة الوزراء والقطاعات التابعة له

بحث أمين عام مجلس رئاسة الوزراء الأربعاء، مع كلٍ من المدير العام لإدارة الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاتصالات، ومدير الإدارة الفنية ومدير إدارة الاستشارات والتطوير المكلف، مشروع الربط الإلكتروني للمراسلات بين الديوان والقطاعات والجهات التابعة، حيث تم الاطّلاع على المنظومة الإلكترونية التي تم عرضها وتصميمها من قبل فريق الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة.

وتمخض عن الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء إعطاء الموافقة المبدئية من الأمين العام على المنظومة المعروضة، مع تضمين الملاحظات الفنية حيالها، بالتزامن مع تركيب الأجهزة والمعدات وتدريب الكوادر الفنية لإطلاقها في الأيام القليلة القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ استراتيجية ليبيا الإلكترونية، ودعم الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لمشاريع التحول الرقمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية