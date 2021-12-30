المنسق الأممي: يجب إجراء مشاورات واسعة لرسم مسار للانتخابات

التقى الأمين العام المساعد، منسق البعثة الأممية في ليبيا والقائم بالأعمال، رايزدن زيننغا، اليوم الأربعاء برئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن اللقاء الذي جرى بطرابلس ناقش المداولات الأخيرة في مجلس النواب حول إيجاد طريقة للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات كأولوية استجابةً لآمال 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

واستعرض رئيس مجلس النواب المكلف القضايا الرئيسية التي ناقشها المجلس والخطوات التالية.

وشدد منسق البعثة على أهمية إجراء مشاورات واسعة بين جميع المكونات الليبية ذات الصلة وأصحاب المصلحة من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في البلاد.

وأكد زيننغا دعم البعثة المستمر للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية.

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