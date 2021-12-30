صالح قلمة: إذا لم تجر الانتخابات في 24 يناير سنخاطب المفوضية لتحديد موعد جديد

قال عضو مجلس النواب صالح قلمة إن “المفوضية العليا للانتخابات فاجأتنا بالتأجيل، وتم عقد جلسة برلمانية لمعرفة أسباب التأجيل، وتم استدعاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الأسبوع القادم لمعرفة الصعوبات التي تواجهها”.

وأشار قلمة في تصريحات لقناة “ليبيا تنتخب” رصدتها “الساعة 24” أن مجلس النواب استلم تقارير من الجهات الأمنية والمخابرات بما يخص العراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المفوضية لم تعلم المجلس برسالة رسمية عن تأجيل الانتخابات والمادة (43) من القانون رقم ( 1) تلزم المفوضية باقتراح الموعد، ومن يقرر هو السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وتابع: “لم نفهم مصطلح القوة القاهرة الذي ذكرته المفوضية في تقريرها فلا يمكن ان ترفع القوة إلا بمعرفة ماهيتها”.

وأضاف النائب: “إذا لم تتمكن المفوضية من إجراء الاستحقاق في تاريخه الجديد سيقوم مجلس النواب بمخاطبة المفوضية لإجراء نوع من التوافق لتحديد تاريخ آخر والعمل على إزالة العقبات”.