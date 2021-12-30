صباح جمعة: لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 يناير

أكدت عضو مجلس النواب صباح جمعة أن التقارير التي تم إرسالها من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة والرقابة الإدارية إلى البرلمان تؤكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات.

وشددت جمعة في تصريحات صحفية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 يناير؛ لأن الأسباب التي منعت إجراءها في 24 من ديسمبر ما زالت قائمة وفقا لتلك التقارير.

وأشارت النائبة إلى أن مجلس النواب قرر في جلسته الأخيرة استدعاء مجلس إدارة المفوضية الأسبوع القادم لمناقشته بما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية والتقارير الأمنية المشكلة من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت جمعة أن المفوضية قد حددت موعد 24 يناير ولم تبلغ مجلس النواب بالموعد بشكل رسمي، وهذا مخالف للمادة 43 قانون رقم 1 لسنة 2021.

ونوهت النائبة إلى اتفاق مجلس النواب على استمرار عمل اللجنة المشكلة من مجلس النواب، أي لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار رقم 13-2021 لإعداد مقترح للمرحلة القادمة والتشاور مع الأطراف المعنية، لوضع خارطة طريق جديدة يتم فيها تشكيل الدستور ويتم الإعلان عن حكومة ورئاسة جديدة له.