ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار في السوق الرسمية

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال التعاملات في السوق الرسمية، الخميس، عند 4.59 دينار.

في حين ارتفع سعر الجنية الإسترليني إلى 6.19 دينار من 6.17 دينار أمس، واليورو إلى 5.20 دينار من 5.19 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على التوالي.

وهبطت الليرة التركية أربعة قروش مسجلة 0.34 دينار مقابل 0.38 دينار، فيما حافظ اليوان الصيني على سعر 0.72 دينار.

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