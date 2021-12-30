السريري: إذا حرص البرلمان على التوافق مع مجلس الدولة فإنه يمكن تشكيل حكومة جديدة

ليبيا – أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة فتح الله السريري أن أسباب الخلاف مع مجلس النواب تتمثل في التصرف الأحادي للمجلس بدون التوافق مع مجلس الدولة، وعدم التزام البرلمان بالاتفاق السياسي الليبي الذي يعد الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية المانحة للمجلسين اختصاصات مشتركة.

السريري وفي تصريح لقناة “الجزيرة ” القطرية الأربعاء رأى أن الصلاحيات مشتركة في العملية الانتخابية بين المجلسين، بينها تشكيل لجنة مشتركة تقترح القوانين الانتخابية والتنسيق بينهما مع الحكومة، لتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وفق المادة 23.

وأكد السريري أن مجلس الدولة الاستشاري لا يقبل أبدا سلب تلك الاختصاصات أو التعدي عليها من قبل مجلس النواب أو من أي جهة أخرى.

واعتبر أن الحلول المقترحة هي التوافق على قوانين انتخابية عادلة تتكافأ فيها الفرص بين كل المواطنين، ووضع قاعدة دستورية أو اعتماد مشروع دستور تجرى وفق نصوصه الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضح السريري أن مجلس النواب إذا حرص على التوافق مع مجلس الدولة فإنه يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وتغيير مجلس المفوضية العليا للانتخابات التي فقدت حياديتها.

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