الشهيبي: فساد الحكومة هو الأعلى على الإطلاق ونسبته كارثية

أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، أن فساد الحكومة هو الأعلى على الإطلاق ونسبته كارثية.

الشهيبي وفي تغريدة له على تويتر: قال “المال السايب يعلم السرقة، الفساد في الحكومة الحالية سيكون هو الأعلى على الإطلاق ويطال جميع الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها دون استثناء”.

وأضاف “السؤال هنا، لماذا؟ هل من قبلهم أفضل منهم أو أقل فسادًا؟ الجواب بسيط الحكومة الحالية لم تلتزم بأي قانون أو لائحة مالية أو إدارية أو رقابية.

وتابع الشهيبي قائلًا: ” الصرف المهول بالمليارات بدون قانون ميزانية، بمساعدة الصديق الكبير، تحميل بند الطوارئ أرقام بالمليارات، التوسع في الباب الثاني، مناقلات بين الأبواب بدون ضوابط، عدم الانصياع للجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وغيرها الكثير، المحصلة نسبة فساد كارثية وما خفي كان أعظم”.