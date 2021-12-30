قشوط لـ«المليشيات»: مستقبلكم في «الحرس الوطني» فبه تحافظون على أسلحتكم

طالب سليم قشوط، القيادي في مليشيات بركان الغضب، عناصر المليشيات التمسك بما يسمى بـ«الحرس الوطني»، مشيرا إلى أن مستقبلهم فيه لكي يحافظوا على أسلحتهم، على حد قوله.

وقال قشوط في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “«الحرس الوطني» مستقبل وأمن واستقرار تحت طائلة القانون تحافظون بها على أسلحتكم وترفع عنكم صفة المليشيات”، بحسب وصفه.

وأضاف “لم يفعل لكم الساسة العسكريين والسياسيين شيئا ما عدا «يوسف المنقوش»، يوحي للمشاهد بأنهم متفقون عليكم كي تستمروا خارج إطار الدولة وخارج الشرعية، حتى أصبحتم عرضة لقصف قوات دول أجنبية”، وفقا لتعبيره.

وتابع “الخوف كل الخوف أن يحدث لكم كما حدث لثوار بنغازي يقصونكم ثم ينهوكم، لو كان الأمر عند السبتاريون لتحقق لهم الحرس الوطني ليصبح عصا ضدكم والعبره من اعتبر وفكر”، على حد زعمه.