لنقي: الدبيبة حول الزواج إلى صفقة والنساء إلى سلعة

ليبيا – قالت عضو اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أتى عن طريق الرشاوى السياسية، وزور شهاداته الجامعية ونكث عهوده واستخف بالالتزامات الأخلاقية كما حول الزواج إلى صفقة والنساء إلى سلعة.

لنقي وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” علقت على حديث الدبيبة الذي جاء فيه: “البنات اللي كبرن وفات فيهن العمر مرات نديروا لهن زيادة باش نحركوا سوقهن”، قائلةً: “حينما تُحييد الأخلاق لا يتبقى إلا لغة السوق! ولاعزاء للمواطنة الكاملة و المساواة عندما يكون التشييء هو واقع النساء”.

وأشارت إلى المال السياسي الفاسد منظومة متكاملة تحول أفراد المجتمع إلى سلع قابلة للبيع والشراء لتصبح العلاقات البشرية قائمة على تجارة المنفعة واستهلاك القيم.

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