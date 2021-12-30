تحذير من تقلبات جوية على الشمال الشرقي لليبيا

العنوان-طرابلس

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية حتى يوم غد الجمعة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بأمطار متوسطة إلى جيدة.

وتوقع المركز، سقوط أمطار غزيرة مع خلايا رعدية وتساقط حبات البرد على المنطقة الممتدة من المرج إلى أقصى الشرق.

ورجّح احتمالية حدوث سيول وجريان الأودية وتجمع المياه بالمناطق المنخفضة.

وذكرت أرصاد المركز الوطني، أن الأجواء ستكون مغيمة ومتقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي نتيجة تأثير المنخفض الجوي.

وأوضحت أن الأجواء ستكون معتدلة على باقي المناطق، مع تكاثر لسحب هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وتسجل درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب المناطق ما بين 16 إلى 23 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.