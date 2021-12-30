المجلس الاستشاري يتوقع إجراء الانتخابات منتصف العام المقبل حال توافر حسن النية عند الفرقاء

ليبيا – قال الناطق باسم مجلس الدولة الإستشاري محمد بنيس إن المجلس لا يتوقع إجراء الانتخابات، في 24 من يناير المقبل، متوقعا أن يتم إجراؤها في منتصف العام المقبل شريطة توافر حسن النية عند جميع الفرقاء السياسيين وتضافر الجهود لإخراج ليبيا من هذه الأزمة السياسية والدستورية.

بنيس خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على “الجزيرة مباشر” بين أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب تمت بصورة أحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاق السياسي الموقع عليه بين الفرقاء الليبيين وخاصة المادة الـ23 المتعلقة بكيفية إعداد وإصدار هذه القوانين.

وأوضح أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت على قوانين الانتخابات أكدوا عدم الاتفاق على أي من فقراتها التي خضعت للتعديل أكثر من 9 مرات، وأنه تم إصدارها والتصويت عليها من دون مناقشتها، ما يجعل قانون الانتخابات برمته قانونا غير سليم ولا يمكنه أن يؤدي لانتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف :” قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة والشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات ،ونريد دستورا حقيقيًا ويجب استفتاء كل الليبيين بشأنه”.

وردا على الاتهامات التي طالت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأنه خرق البند 12 من هذه القانون الانتخابي وترشح للرئاسة بالرغم من أن القانون يلزم المترشحين بالتوقف عن العمل الحكومي ثلاثة أشهر على الأقل، قال بنيس إن الأمر نفسه ينطبق على كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي مثل ليبيا في الخارج في أكثر من مناسبة قبيل الإعلان عن ترشحه، وعلى خليفة حفتر الذي استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وتابع :”على الرغم من عدم قبولنا لبنود قوانين الانتخابات فإن عملية الخرق طالت الجميع”.

وأردف بنيس أن مجلس الدولة أكد أولوية الدستور في رسم معالم المستقبل الليبي، مضيفا أنه لا بد من دستور متفق بشأنه، وإذا تعذّر ذلك يمكن اللجوء لقاعدة دستورية تقود لانتخابات حرة ونزيهة يقوم خلالها مجلس النواب المنتخب بصياغة دستور جديد يحدد صلاحيات مجلس النواب ورئيس الدولة.

وحمّل بنيس مجلس النواب مسؤولية الورطة التي وقعت فيها ليبيا، حيث إن أعضاءه كانوا على علم بالعراقيل التي ستواجه البلاد لكنهم استمروا في العمل، مؤكدا أن الصورة العامة لمستقبل ليبيا والليبيين تبدو غير واضحة لمعرفة المسار السياسية والديمقراطي للبلاد.

بنيس قال إن العودة للحوار بين جميع الفرقاء السياسيين الليبيين واعتماد سياسة التوافقات هي السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مقبولة ومرضية للجميع.

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