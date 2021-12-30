بن عطية: الجميع يظهر اشمئزازه وغصبه من تصرفات الحكومة

أكد عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، أنه لا مصلحة له مع أحد إلا “فبراير”، وأنه لن يبيع ضميره لا بمال ولا منصب، على حد قوله.

بن عطية وفي منشور له على فيسبوك: “أرسل لي صديق فبرايري محترم أعتز بصداقته وهو صاحب منصب في الدولة الليبية، .. ما السبب وراء انتقادك للحكومة؟”.

وأضاف؛ “أجبته أولا: لست وحدي من يقول ذلك، بل عشرات وعشرات الصفحات والشخصيات المحترمة تكتب على فيسبوك وتظهر اشمئزازها وغضبها من التصرفات الحمقاء لها”، بحسب تعبيره.

وتابع قائلًا: ثانيًا، يا صديقي أنت شخصياً كنت تنتقد السراج، وتصف حكومته بالوصاية والفرقاطة!، فما الذي تغير اليوم، ولماذا تهجمت على السراج وتوقفت على نقد فالطة جنيف، مع أنها نتاج نفس البعثة الأممية التي تعتبرها وصاية، وقريبة لها في الفساد؟”، وفقًا لحديثة.

وأكمل؛ “بأمانة سكت واتحشم، وقال لي: اتفق معك إنها حكومة فاسدة .. ولكنها مصالح سياسية تستدعيها المرحلة”، وفقًا لقوله.

وختم موضحًا؛ “هنا قلت له أنا شخصيًا لا مصلحة لي مع أحد إلا فبراير، ولن أبيع ضميري لا بمال ولا منصب، وسأظل كما أنا …، وفقًا لكلامه.