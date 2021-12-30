“غوقة”: الانتخابات ألغيت ولم تؤجل والمفوضية ليست السبب

أكد عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس ما يعرف “المجلس الانتقالي” السابق، أنه لا يمكن تحميل مسؤولية تأجيل الانتخابات للمفوضية، كما ذهب البرلمان”.

وقال “غوقة” في مداخلة تلفزيونية، مع قناة الحدث، إن ” المفوضية في أكثر من مناسبة أبدت استعدادها وجاهزيتها من النواحي الفنية لإجراء الانتخابات”، مردفا أن “الإشكاليات كانت في الطعون وفي الشخصيات الجدلية التي ترشحت، والتي لا تنطبق عليها الشروط الذي حددها قانون الانتخاب”.

وتابع؛ ” أيضا لن يتسنى للقضاء أن يقول كلمته بعيدا عن التأثير والتهديد والمحاصرة، في الطعون التي قدمت له”.

وأردف “غوقة”؛ “وأعتقد أن البيان الذي صدر عن المفوضية واضح المعالم، بأن هناك العديد من الطعون لم يتم الفصل فيها بطريقة قانونية، ولم تكن هناك أسباب صادرة عن المحاكم حتى تتبين معها المفوضية مدى صحة قرارها باستبعاد من استبعدته من السباق الرئاسي”.

وأوضح أنه ” بشكل عام أعتقد أن تلك الإشكاليات لا تتحملها المفوضية التي يُحملها الجميع الآن المسئولية”، معقبا؛ ” أنا أقول أن الانتخابات ألغيت ولم تؤجل، وأصبح الحديث الآن يدور حول توافق جديد وقاعدة قانونية وأساس دستوري وكل هذه الأشياء تقود إلى إلغاء الانتخابات، لأنه لن تجرى الانتخابات إذا انتظرنا تحسن الأمور الأمنية والسياسية وإذا انتظرنا التوافق على دستور فهذه مسألة سوف تطول جدا”.