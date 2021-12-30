الشهيبي: هل سيتحرك النائب العام للتحقق من مؤهلات الدبيبة العلمية؟

العنوان-طبرق

تساءل رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، عمّا إن كان سيتحرك النائب العام للتحقق من امتلاك عبدالحميد الدبيبة، لمؤهلات علمية تؤهله لرئاسة الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية.

وكتب الشهيبي على تويتر، “هل سيتحرك النائب العام هذه المرة؟”.

هل سيتحرك النائب العام هذه المرة؟ pic.twitter.com/I0apzTPkVP — توفيق الشهيبي (@TawfikTobruk) December 30, 2021

جاء ذلك في إشارة إلى دعوة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي للنائب العام، الصديق الصور، للنظر في موضوع التضارب الذي أوردته بعض التقارير الإعلامية وبين ما قدمه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة من خلال ملف ترشحه لملتقى الحوار السياسي وملف ترشحه لرئاسة ليبيا.

وأحال، الحاسي، خطابًا إلى النائب العام، مرفقا بمذكرة مقدمة من قبل عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر في حقيقة المؤهلات العلمية التي يمتلكها الدبيبة.