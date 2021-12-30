منخفض جوي يؤثر على مناطق الشمال.. والحرارة في طريقها للانخفاض

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود منخفض جوي يؤثر على غالبية مناطق الشمال، خاصة الشمال الشرقي مع هطول أمطار جيدة وأحيانًا تكون غزيرة، مع ظهور خلايا رعدية، واحتمال تساقط حبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر، ورياح نشطة نسبيًا على غالبية المناطق الساحلية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ؛ ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس حتى سرت، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة أحيانًا على المناطق الساحلية وبعض مدن الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و22 درجة مئوية وتسجل تراجعًا طفيفًا يوم الغد على بعض المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فستكون هناك فرصة هطول أمطار متفرقة على غالبية المناطق وتمتد إلى الدواخل تصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا وتتساقط حبات البرد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق، بينما تسجل درجات الحرارة ما بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو، فتكون السماء تكون صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية