لنقي: العودة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015 يمثل حلًا للخلاف بين مجلسي النواب والدولة

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة” أحمد لنقي، أن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات الموقع في الصخيرات عام 2015 المستند إلى الإعلان الدستوري يمثل حلًا للخلاف المصطنع بين مجلسي النواب والدولة، لمنع عرقلة مجهودات قيام الدولة.

لنقي وفي تصريحات لقناة الجزيرة القطرية الأربعاء قال:” إن مجلس النواب يحاول إقصاء مجلس الدولة من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ولا أرى أي حل لهذه الخصومة بين المجلسين إلا بالتزام كل منهما بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى أن يتم تسليم المجلسين الأمانة للمجلس التشريعي الجديد”. وفقًا لرؤيته.

وأضاف “ما لم يلتزم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالاتفاق السياسي المنظم لاختصاصات المجلسين وتنظيم العلاقة بينهما فلن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد”، حسب قوله.

وأكد لنقي أن ما يسمى مجلس الدولة الاستشاري لم يتأخر في مد يده إلى مجلس النواب في لقاءات رؤساء المجلس، مثل نوري أبو سهمين في مالطا، وعبد الرحمن السويحلي في روما، وخالد المشري في المغرب، وفقًا لحديثة.