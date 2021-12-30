«النويري» يبحث مع منسق البعثة الأممية مستجدات العملية الانتخابية

التقى رئيس مجلس النواب المُكلف، فوزي النويري، بفرع ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس الأمين العام المُساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في تصريح على الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن اللقاء تناول آخر مستجدات العملية الانتخابية والأوضاع السياسية في البلاد.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المُكلف على تحمل مجلس النواب مسؤولياته لإتمام كافة مهامه في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا.

وفي المقابل شدد الأمين المساعد على عزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استمرار مساندتها لمجلس النواب للدفع بالعملية الانتخابية.