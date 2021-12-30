ضبط متورط في الاعتداء على قسم البحث الجنائي صبراتة

ضبط أعضاء التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة، أحد المتورطين في واقعة الاعتداء على قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن صبراتة.

واتُخذت الإجراءات القانونية مع المتهم، ثم أحيل إلى قسم البحث الجنائي، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

والأحد الماضي، ضبط أعضاء التحري مطلوبًا لدى مكتوب النائب العام، يلقب بـ«البصلة»، حيث سبق أن هرب من سجن المباحث الجنائية، بالإضافة إلى إيقاف آخر كان معه، وعثر بحوزتهما على سلاح ناري نوع «كلاشينكوف».

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