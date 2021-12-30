“مكافحة الأمراض” يسجل 640 إصابة و 11 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 640 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,330 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 600؛ فقد سُجّل شفاء 616 حالة، إلى جانب تسجيل 11 حالات وفاة على مستوى البلاد، خمس منها بالمنطقة الغربية، خمس بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 14,7% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 388,183، منها 6,740 حالة نشطة من بينها 139 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 375,747 حالة، ووفاة 5,696 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,857,439 شخصا منهم 828,774 تلقوا الجرعة الثانية .

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