الأكاديمية البحرية محط أنظار بعد ترأس المليشياوي البيدجا لها

محنة جديدة تتجه إلى هيجان بركان حرب في الشارع الليبي عقب إدراج المليشياوي عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيدجا كعضو في رئاسة لجنة القَبُولَ بأكاديمية الدراسات البحرية لاختبار واستقبال الطلاب الجدد.

وسط غضب مشاع من قبل الكثير على انخراط المليشياوي في إحدى مؤسسات الدولة، إذ أثار بذلك جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صور ومقاطع تبين مشاركة الإرهابي والميليشاوي المطلوب دوليًا بتهمة الاتجار في البشر وسرقة وتهريب النفط الليبي.

بالبيدجا المنبوذ محلياً على خلفية سوابقه في العديد من عمليات تهريب البشر وارتباطه بشبكات مشبوهة، نشر مؤخرًا فيديو مصور أكد من خلاله أنه لن يتوقف عن هدفه أمام الشعب حسب قوله، راصدًا تدريبات لعدد من طلاب الأكاديمية البحرية توضح الروتين اليومي لطلبة الأكاديمية، مردفًا في تصريحه على صفحته الرسمية أن هذه التدريبات تعد في مثابة إنجازات للبحرية الليبية، حسب تعبيره.

كبار تجار البشر والوقود في المنطقة الغربية، فرضت عليه عقوبات بحسب قرار مجلس الأمن لضلوعه في تجارة البشر عبر الحدود الليبية إلى أوروبا.

مالك الصيت الدَنِيء الذي رافقه منذ ظهوره في غضون مزاولة أعماله المشبوهة عندما حاول متاجرة منصبه ووظيفته كضابط في جهاز خفر السواحل الليبي بتنفيذ الأنشطة الإجرامية.

في حين لم يكتفى بالأفعال المشبوهة فحسب بل كان له الضلع الأبرز في زيادة وتيرة الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة والميليشيات التابعة له.

فكيف لإرهابي وميليشاوي مطلوب دولي يقود رئاسة الأكاديمية البحرية وتخريج طلابها وسط سكون تام من قبل الجهات المسؤولة؟.