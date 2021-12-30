إطلاق سراح صحافي ليبي في بنغازي بعد اختطافه لأكثر من شهر

أطلقت مجموعة مجهولة سراح الصحافي الليبي سراج المقصبي، بعدما تم اختطافه نهاية الشهر الماضي من مقر عمله في مدينة بنغازي (شرق) البلاد.

وأكد سراج المقصبي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس)، نبأ «إطلاق سراحه» الأربعاء، مؤكداً أنه بـ«صحة جيدة»، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة أو ظروف إطلاق سراحه.

وخطف مجهولون في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الصحافي من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي في شرق ليبيا. وقد اقتادت المجموعة المقصبي من مقر فرع الهيئة العامة للصحافة (حكومية) ببنغازي، بعدما اقتحمت المقر ورفضت تقديم معلومات عن هويتها.

ويتعرض الصحافيون في مختلف أنحاء ليبيا عموماً لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم من دون تقديم أسباب عادة.