الداخلية: ضبط مصنع خمور في بنغازي

أكدت وزارة الداخلية، أنه تمت مداهمة مصنعا لتصنيع الخمور بمدينة بنغازي داخل مزرعة بمنطقة الطلحية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “وردت معلومات لأعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، عن وجود مصنع لتصنيع الخمور داخل مزرعة بمنطقة الطلحية”.

وأضاف البيان “على الفور وبعد جمع المعلومات والتحريات اللازمة تم مداهمة وتفتيش المكان والعثور على عدد (3) خزانات سعة (3000) لتر، وعدد (2) برميل سعة (200) لتر و(4) جالونات سعة 20 جاهزة للبيع”.

وتابع “اتخذت كافة الإجراءات القانونية، وتم إعدام الكمية بالكامل، ولايزال البحث جاري على مالك المزرعة”.