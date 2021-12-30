السايح: المتحور أوميكرون سيكون سائداً في ليبيا بسبب سرعة الانتشار

وصف مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح، الوضع الوبائي في ليبيا بأنه “حساس جداً” من حيث سرعة انتشار الجائحة.

وقال السايح، في تصريحات لوسائل إعلامية، “سيكون المتحور أوميكرون سائداً في ليبيا بسبب سرعة الانتشار وندعو إلى ضرورة أخذ اللقاحات”.

وأوضح السايح، أنه اتفق مع وزير التعليم المكلـف على إطلاق حملة تطعيم داخل المدارس، داعياً المؤسسات لتنفيذ قرار منع دخول غير المُطعمين من الموظفين وغيرهم.

وأعرب السايح عن أمله في أن تستعجل الحكومة صرف مكافآت الأطقم الطبية والعاملين على مجابهة كورونا.