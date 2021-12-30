الجزيرة القطرية: إجراء الانتخابات في 24 يناير المقبل أو في أي موعد آخر يهدد بجر البلاد إلى العنف

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية استمرار حالة الغموض فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى عدم وجود اتفاق واضح حول الموعد الجديد بعد التأجيل أو الإجراءات الانتخابية أو ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في ذات اليوم، مرجعًا ذلك لعدم وجود توافق في الآراء بشأن الأمور اللوجستية.

وبين التقرير أن كل هذا لا يشكل المشكلة الأكبر التي تتمثل في وجود قضايا رئيسية عالقة في ليبيا حاليًا وسط غياب الحوار المفتوح لتسويتها، ما يعني أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في الـ24 من يناير المقبل أو في أي موعد آخر مستقبلي يهدد بجر البلاد إلى دائرة جديدة من العنف.

وتابع التقرير: إن تجربتي الانتخابات في العامين 2012 و2014 التي جرت وسط استقطاب سياسي حاد أثبتتا أنهما كارثيتين على السلام في ليبيا؛ إذ سارعت الجهات الفاعلة الليبية ولاعبون أجانب في المضي إلى الاستحقاقات الانتخابية لإطلاق عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وأضاف التقرير: إن الاستقرار المنشود لم يتحقق بعد إجراء هذه الانتخابات وحل محله تفاقم التوترات السياسية والاجتماعية وتكرار حلقات العنف المميت لأن الانقسامات الرئيسية لم تتم معالجتها ما أدى إلى اضطرابات قبل وبعد التصويت منها ما يتعلق بمظالم للمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وتطرق التقرير لهذه المظالم المتمثلة برؤية السكان للتوزيع الجغرافي غير المتكافئ للمقاعد كعلامة على تهميشهم من قبل المنطقة الغربية، في وقت سعى فيه فاعلون سياسيون محليون لإضعاف المؤتمر الوطني العام، بعد أن تم حرمانه من تعيين أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومناقشة أحكامه.

وأضاف التقرير: إن هذا الأمر مثل ولادة ضعيفة للمؤتمر الوطني العام مع معاناته من محدودية السلطات وانعدام الشرعية واختياره حكومة منهكة. مستدركًا بالإشارة إلى أن هذا الأخير لم يسلم السلطة سلميًا هو الآخر لمجلس النواب المنتخب من بعده ما قاد لانقسام سياسي استمر حتى العام 2021.

وشدد التقرير على أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الانتخابات في دفع البلاد إلى الأمام هو عدم وجود اتفاق بين مختلف الفاعلين السياسيين في ليبيا على الالتزام بالمبادئ السياسية الأساسية للانتقال الديموقراطي؛ إذ لم يتم تقديم أية ضمانات حتى الآن لقبول جميع الأطراف وامتثالها للنتائج النهائية للانتخابات المرتقبة.

وتابع التقرير: إن أية معالجات لم يتم تقديمها لحل المظالم للفئات المهمشة وحماية تمثيلهم في مؤسسات الدولة الجديدة، فضلًا عن عدم إيجاد مصالحة وطنية مناسبة بين المجتمعات والقبائل التي شاركت في أعمال العنف السابقة ما قاد بالمجمل لانهيار العملية الانتقالية الحالية في نهاية المطاف.

ترجمة المرصد – خاص

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