دخول 16 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل وخروج 23 حالة

أعلنت وزارة الصحة دخول 16 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وخرجت 23 حالة من تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيها من المرض، فيما يتواجد 117 مصابًا في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبحسب النشرة الوبائية، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و857 ألف شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعتين أكثر من 828 آلاف.

ووصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 388 ألفًا و183 حالة، منها 6740 حالة نشطة، بينما تعافى 375 ألفًا و747 حالة، وسُجلت 5696 حالة وفاة، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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