الدبيبة يدعو النائب العام إلى التعامل بحنكة مع قضية وزيرة الثقافة كونها امرأة ليبية

العنوان-طرابلس

دعا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة النائب العام إلى التعامل بحنكة مع قضية وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، كونها امرأة ليبية في كل الأحوال.

وقال الدبيبة، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، إن ما حدث من إيقاف الوزيرة أمر يحتاج إلى التأني وعدم الاندفاع، لأننا أمام امرأة ليبية في كل الأحوال.

وأضاف، قد تكون الوزيرة أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا ما زلنا في مرحلة تحقيق.

ودعا الدبيبة وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، إلى التواصل مع النائب العام بشأن حبس وزيرة الثقافة على ذمة التحقيق على خلفية في وقائع فساد مالي.