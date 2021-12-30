بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع سقوط أمطار جيدة وأحيانا تكون غزيرة مع ظهور خلايا رعدية واحتمال تساقط حبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر ورياح نشطة نسبيا علي اغلب المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال لسقوط رخات خفيفة من المطر على المنطقة الممتدة (شرق طرابلس حتى سرت).

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة احيانا على المناطق الساحلية وبعض مدن الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 22) مْ ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد علي بعض المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق وتمتد إلى الدواخل تصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع ان تكون جيدة إلى غزيرة أحياناً و تساقط حبات البرد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 22) مْ ولا تتجاوز (11) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ، وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية إلي جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 23) مْ, وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).