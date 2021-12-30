لنقي لدبيبية: المسألة لها علاقة بالتزامك بخارطة الطريق التي أتت بك وليس تحريك سوق” العازبات”

استذكرت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، المهام والاختصاصات المحددة لحكومة تسيير الاعمال المنتهية ولايتها، وفقًا لخارطة الطريق.

لنقي وفي منشور لها على فيسبوك، أوضحت أن من ضمن مهام الحكومة ، توفير الظروف المواتية للانتخابات عبر معالجة ملفات أساسية منها: بسط السيادة،توفير الأمن، جبر الضرر والمصالحة الوطنية، تمكين المؤسسات البلدية، تحسين الخدمات، مكافحة الفساد واهدار المال العام،حماية حقوق الانسان.

متابعة قائلًا: لم يكن من ضمن تلك الاختصاصات “تحريك سوق” العازبات أو “تقوية السعد”!، في إشارة منها إلى كلمة عبدالحميد الدبيبة، عن عزمه صرف المليار الثالث لصندوق دعم الزواج.

وخاطبت لنقي، الدبيبية قائلة: “المسألة لا علاقة لها بالمعيشة داخل أو خارج البلاد ومعرفة لغة ” عزايزنا”، مدرفة، “المسألة لها علاقة بمدى فهمك والتزامك بخارطة الطريق التي أتت بك”