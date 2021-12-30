وزارة الصحة: 117 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 December, 2021

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 117 حالة.

وأكدت وزارة الصحة في النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية بلغ 16 حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل 23 حالة.

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4330) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (3690) عينة سالبة، وعدد (640) عينة موجبة.

كما سجل المركز عدد (616) حالة شفاء، وعدد (11) حالة وفاة.