السفير الأمريكي وبلديات فزان: الانتخابات مفتاح لتحسين الظروف في الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 December, 2021

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وأعضاء مجلس بلديات فزان أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن كمفتاح لتحسين ظروف و جودة الحياة في جنوب ليبيا

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه تحدث أمس الاربعاء مع أعضاء مجلس بلديات فزان، عمداء بلديات بنت بية وسبها وأوباري، الذين شاركوه أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن كمفتاح لتحسين ظروف و جودة الحياة في جنوب ليبيا.

وكان السفير الأمريكي في ليبيا قال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة.