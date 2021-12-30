“اللافي” يبحث ملف الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في اجتماع فني ترأسه مع رئيس أفريقيا الوسطى فوستان تواديرا؛ ملف الاستثمارات الليبية.

وناقش الاجتماع، الذي حضره عددٌ من المسؤولين والمتخصصين من الجانبين، الصعوبات التي تُواجه الاستثمارات الليبية، وسبل وضع حلول للتحديات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، والتنسيق مع حكومة أفريقيا الوسطى فيما يخصّ تمكين الممثلين الشرعيين من إدارة هذه الاستثمارات وحمايتها، وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بين البلديْن.

وأبدى “تواديرا” تجاوبًا كبيرًا مع ما طُرح خلال الاجتماع، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الاستثمارات الليبية في بلاده لصالح طرابلس.

وكان “تواديرا” قد عبّر، خلال لقائه “اللافي”، عن أمله في أن تتجاوز ليبيا أزمتها، وأن يتمكّن الشعب الليبي من إجراء الانتخابات الرئاسية في القريب العاجل؛ لتنعم البلاد بالاستقرار والسلام الدائم.

جديرٌ بالذكر أن “اللافي” كان قد وصل رفقة الوفد المرافق له إلى عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي، صباح أمس الأربعاء، في زيارة عمل تستغرق يومًا واحدًا.

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