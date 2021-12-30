المجلس الاستشاري يتوقع إجراء الانتخابات منتصف العام المقبل حال توافر حسن النية 

قال المتحدث باسم ما يسمى “المجلس الاستشاري للدولة” محمد بنيس، إن المجلس لا يتوقع إجراء الانتخابات، في 24 من يناير المقبل، متوقعًا أن يتم إجراؤها في منتصف العام المقبل شريطة توافر حسن النية عند جميع الفرقاء السياسيين وتضافر الجهود لإخراج البلاد من هذه الأزمة السياسية والدستورية.

بنيس وخلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أوضح أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب تمت بصورة أحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاق السياسي الموقع عليه بين الفرقاء الليبيين وخاصة المادة الـ23 المتعلقة بكيفية إعداد وإصدار هذه القوانين.

وأضاف أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت على قوانين الانتخابات أكدوا عدم الاتفاق على أي من فقراتها التي خضعت للتعديل أكثر من 9 مرات، وأنه تم إصدارها والتصويت عليها من دون مناقشتها، ما يجعل قانون الانتخابات برمته قانونًا غير سليم ولا يمكنه أن يؤدي لانتخابات حرة ونزيهة، حسب قوله.

وتابع بنيس قائلًا :” قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة والشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات ،ونريد دستورا حقيقيًا ويجب استفتاء كل الليبيين بشأنه”.

وردًا على الاتهامات التي طالت رئيس الحكومة المنتهية ولايته، قال بنيس بإن عبد الحميد الدبيبة خرق البند 12 من هذه القانون الانتخابي وترشح للرئاسة بالرغم من أن القانون يلزم المترشحين بالتوقف عن العمل الحكومي ثلاثة أشهر على الأقل.

وأردف بنيس أن مجلس الدولة أكد أولوية الدستور في رسم معالم المستقبل الليبي، مضيفًا أنه لا بد من دستور متفق بشأنه، وإذا تعذّر ذلك يمكن اللجوء لقاعدة دستورية تقود لانتخابات حرة ونزيهة يقوم خلالها مجلس النواب المنتخب بصياغة دستور جديد يحدد صلاحيات مجلس النواب ورئيس الدولة، حسب كلامه.

وحمّل بنيس مجلس النواب مسؤولية الورطة التي وقعت فيها البلاد، حيث إن أعضاءه كانوا على علم بالعراقيل التي ستواجه البلاد لكنهم استمروا في العمل، مؤكدا أن الصورة العامة لمستقبل ليبيا والليبيين تبدو غير واضحة لمعرفة المسار السياسية والديمقراطي للبلاد، حسب قوله.

كما قال بنيس، إن العودة للحوار بين جميع الفرقاء السياسيين الليبيين واعتماد سياسة التوافقات هي السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مقبولة ومرضية للجميع.