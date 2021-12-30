الدبيبة: هناك حملة موجهة لكافة الوزراء في حكومتي

أكد عبدالحميد الدبيبة العائد إلى رئاسة الحكومة أن الدولة لا يمكن حصرها في الوظائف السياسية ولكن السواعد الجادة مكونة من كل الكادر الوظيفي بكافة تصنيفاته.

وقال الدبيبة، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس: “هذه الفترة السياسية حرجة وأهمها حالة الإحباط التي سادت الشارع الليبي والدولي بسبب تعطل إجراء الانتخابات. شعارنا هو لا للحرب لا للصراعات”.

وأضاف “ليبيا تتعرض لحملة شرسة ممولة من الخارج وبث الاشاعات بطريقة ممنهجة لغرض زعزعة الاستقرار، الحملة موجهة ضدي واليوم هي حملة موجهة لكافة الوزراء في الحكومة”.

وتابع “لابد من الانطلاق لتحقيق الأهداف ليعم الخير كافة ليبيا و مشاريع عودة الحياة ستنتهي في العام المقبل، ولابد من التأني في الحكم على خبر إيقاف النائب العام لوزيرة الثقافة وربما كان الخطأ غير مقصود، النائب العام لابد أن يتعامل بحنكة مع قضية الوزيرة والتعامل مع هذه القضية بشكل خاص لأنها أولا وأخيرا امرأة ليبية لها خصوصية”.

واستطرد “هناك لغط كثير حول تصريحاتي بخصوص المرأة الليبية وأسلوبي هو ثقافة المجتمع الليبي، هل الإجراءات التي اتخذت لايقاف الوزيرين قانونية لأنه غير المعقول أن يزج بهم في هذا علانية فالوزراء يتمتعون بحصانة ولا يمكن أن نقبل إهانتهم”.

واستكمل “تشكيل لجنة متابعة تكليف وزيرة العدل لمتابعة قضايا الوزراء، لا نريد مخالفة القوانين ولكن لن نقبل أن يكون الإيقاف استنادا إلى قوانين بالية من الأنظمة السابقة”.