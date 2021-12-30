نشرة عن كمية الأمطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضيـة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة عن كمية الأمطار اليومية التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من يوم الاربعاء وحتى صباح اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021.