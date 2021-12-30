“جيوكوفيتش” ينسحب من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس اتحاد المحترفين للتنس

تراجع النجم الصربي نوفاك جيوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس اتحاد المحترفين للتنس في مدينة سيدني.

وسيقود المنتخب الصربي في البطولة اللاعب دوسان لايوفتش، المصنف 33 عالميًا.

وبعد قرار انسحاب جيوكوفيتش من كأس الاتحاد؛ أصبحت مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة موضع شكٍّ، بسبب معارضته للتطعيمات المضادة لفيروس “كورونا”.

يُذكر أن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة يشددون على ضرورة حصول كل المشاركين واللاعبين على التطعيم، أو تقديم إعفاء طبي من لجنة خبراء مستقلة قبل المشاركة.

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