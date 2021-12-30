مجلس النواب يبحث الأوضاع الأمنية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 December, 2021

بحث رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري مع رئيس جهاز دعم الإستقرار عبد الغني الككلي، الأوضاع الأمنية في ليبيا ودور الجهاز في حفظ الأمن والاستقرار.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، بحث الأوضاع الأمنية ودور الجهاز في حفظ الأمن والاستقرار وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بين كل الاجهزة الأمنية بالبلاد حفاظا على أمن المواطن وسلامته.