المصرف المركزي: الأسبوع المقبل موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

ليبيا – أكد مصدر في المصرف المركزي بطرابلس أن إدارة العمليات المصرفية بالمصرف ستبدأ بصرف مرتبات شهر ديسمبر بداية الأسبوع القادم.

وبحسب ما أفاد به المصدر لصحيفة صدى الاقتصادية وتابعته صحيفة المرصد، فإن الإدارة شرعت أيضًا بتنفيذ أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر الماضي وإحالتها إلى حسابات الجهات لدى المصارف التجارية.

وأضاف المصدر أن فريق السيولة يعمل على نقل شحنات نقدية كبيرة لفروع المصارف التجارية بمناطق الشرق والجنوب ابتداء من الخميس استعدادًا لصرف المرتبات وتلبية احتياجات الزبائن.

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