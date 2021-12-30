ليبيا الان

في زمن كورونا.. حملة وطنية لحماية الأم والطفل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأربعاء، بفندق الأندلس في العاصمة طرابلس؛ الحملة الوطنية لحماية الأم والطفل في زمن جائحة فيروس كورونا، بحضور مدير عام المركز حيدر السائح.

ونظمت الحملة إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز، وذلك بالشراكة مع مكتب منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، ومؤسسة الرعاية الأولية.

وتستمر الحملة على مدار يوميْ الأربعاء والخميس، وتهدف إلى زيادة الوعي حول التساؤلات الصِّحية للنساء الحوامل، والمرضعات من خلال رفع قدرات مقدمي الرعاية الصِّحية للنساء؛ من أجل ضمان الحماية الصحية لهن، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للمركز على منصة “فيس بوك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك