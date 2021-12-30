في زمن كورونا.. حملة وطنية لحماية الأم والطفل

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأربعاء، بفندق الأندلس في العاصمة طرابلس؛ الحملة الوطنية لحماية الأم والطفل في زمن جائحة فيروس كورونا، بحضور مدير عام المركز حيدر السائح.

ونظمت الحملة إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز، وذلك بالشراكة مع مكتب منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، ومؤسسة الرعاية الأولية.

وتستمر الحملة على مدار يوميْ الأربعاء والخميس، وتهدف إلى زيادة الوعي حول التساؤلات الصِّحية للنساء الحوامل، والمرضعات من خلال رفع قدرات مقدمي الرعاية الصِّحية للنساء؛ من أجل ضمان الحماية الصحية لهن، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للمركز على منصة “فيس بوك”.

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