نائب الرئيس عبد الله اللافي يلتقي وزير المواصلات المكلف مؤخرًا بمهام وزارة المالية

طرابلس 30 ديسمبر2021 (وال)- التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الخميس بطرابلس، وزير المواصلات محمد الشهوبي، لمتابعة أعمال المرافق التابعة للوزارة، والإطلاع على آلية عملهم والتعرف على المشاكل والعوائق التي تواجههم.

وأطلع الوزير الذي كُلف مؤخرًا بمهام وزارة المالية، السيد النائب، على سيّر العمل بمختلف مكونات وزارة المواصلات، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من أجل الرفع من مستوى الأداء، كما قدم السيد الوزير توضيحًًا حول ملف مشاريع المواصلات التي يجري استكمالها بمختلف مدن ومناطق البلاد.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة الطرق، مطالبًا بالإسراع في استكمال كل المشاريع المتعلقة بهذا القطاع المهم، والعمل على توظيف كامل الإمكانيات لخدمة المواطن، وتسهيل طرق نقله والحرص على اجراءات الأمن والسلامة. (وال) ح س/ ر ت

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