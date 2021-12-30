“الشرطة الزراعية” تستقصي حقيقة انتشار مرض اللسان الأزرق بتاجوراء

كشفت الشرطة الزراعية بطرابلس، إثر زيارة لسوق الأغنام في تاجوراء، عن اشتباه في وجود حالات إصابة بمرض

، بعد فحوصات من قبل الطبيب البيطري التابع لفرع تاجوراء/ القره بوللي.

وذكر جهاز ديوان الشرطة الزراعية، أنه تم التواصل مع بعض الجهات المختصة لأخذ التدابير اللازمة بالخصوص لمعالجة الأمر، والحيلولة دون تفشي هذا المرض بين المواشي.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الجهود التي يضطلع بها، تأتي بناءً على تعليمات النائب العام، وانطلاقاً من حرص رئيس جهاز الشرطة الزراعية بتنفيذ المهام تجاه سلامة الوطن والمواطن.

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