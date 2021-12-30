النويري يبحث مع منسق البعثة الأممية حلولا لإنجاح الانتخابات

ناقش رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، مع الأمين العام المساعد، ومنسق البعثة الأممية في ليبيا، رايزدن زيننغا، المداولات الأخيرة في مجلس النواب حول إيجاد طريقة للمضي قدما في إجراء الانتخابات كأولوية، استجابة لآمال الليبيين الـمسجلين للتصويت.

وشدد المنسق على أهمية إجراء مشاورات واسعة بين جميع المكونات الليبية ذات الصلة، وأصحاب المصلحة من أجل التغلب على التحديات الحالية، ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في البلاد، مؤكدا دعم البعثة المستمر للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية.

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