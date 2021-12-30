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الشيباني: سيدوّن التاريخ أن حكومة الدبيبة أسوأ حكومة عرفتها ليبيا واكثرها فسادًا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، اليوم الخميس،”لا أعتقد ان وزراء التعليم والثقافة والمالية اكثر جرما وهدر المال ونشر الفوضى وترسيخ العبثية والعشوائية وثقافة الغنيمة من كبيرهم الذي علمهم السحر”.

الشيباني، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أضاف: “سيدون التاريخ أن حكومة تصريف الاعمال اسوأ حكومة عرفتها ليبيا واكثرها فسادا بل عنوانا للفساد والتزوير والخروج عن المالوف في الاقوال والافعال، كل يوم تستمر فيه هذه الحكومة يعني مزيدا من الهدر والضياع ويقرب البلاد أكثر إلى الافلاس والهاوية، يجب ان تكون اولويات خارطة الطريق استئصال هذا الورم الخبيث من جسد الوطن”.

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قناة ليبيا الحدث

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