بن شرادة: بداية حل مشكلة ليبيا معرفة سبب تفضيل البعثة الأممية للسفهاء

اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة البعثة الأممية بتعمد تهميش الشخصيات الوطنية.

وقال بن شرادة في تدوينة عبر “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24”: منذ استلام البعثة الأممية الملف الليبي لوحظ تهميش الشخصيات الوطنية متعمدا من قبل المجتمع الدولي وأذنابهم.

وتابع: “كانت لي لقاءات كثيرة طوال الفترة السابقة مع عديد من الشخصيات فرادا وجماعة وكانت لهم رؤية وطنية، وعند سؤالي لهم لماذا لا تتواصلوا مع الحكومات الليبية والبعثة الأممية، كان ردهم (لا أحد يسمع)” على حد تعبيره.

وأضاف: “إذا وجدنا سبب تهميش هؤلاء وتقديم السفهاء من قبل المجتمع الدولي سوف نلتمس بداية حل مشكلة ليبيا” وفق قوله.