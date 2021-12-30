حمودة: مخصصات الكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة وليس الوزير

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن «القيمة المالية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي لا تزال في حساب وزارة التربية والتعليم وليست في حساب الوزير، ولم يتم التصرف فيها».

وأضاف حمودة في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة «وجه كافة الوزراء بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية للرد على الهجمة الشرسة الإعلامية التي تستهدف الحكومة».

وفي 20 من الشهر الجاري، أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي، وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

ولاحقًا كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير التعليم العالي عمران القيب برئاسة لجنة وزارية مشكلة لإيجاد آلية مُثلى لتوفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس كافة خلال المدة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى تكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد فرج أبوخزام، بتسيير مهام وزير التربية والتعليم «موقتًا». جاء ذلك وفق القرار رقم (528)، والمؤرخ في 21 ديسمبر 2021.

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